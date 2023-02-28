Власти россии назвали причину взрывов в ейске

Причиной взрывов в российском *ейске стали военно-тактические учения, которые регулярно проводятся в городе.

Об этом заявил глава ейского района рф романа бублика в своем Телеграм-канале.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил россиян, что якобы взрывы были плановыми.

«На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — сообщил он.

Напомним, 28 февраля, в российском ейске в районе аэродрома прогремели мощные взрывы. Местные паблики опубликовали ряд видео с места происшествия. Взрывы у аэродрома в ейске раздались ориентировочно около 19:00 28 февраля. Местные пишут, что слышали два громких звука. Жители ейска уверены, что это были ракеты, а российские пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный самолет ДРЛО А-50, который является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления, был подорван на военном аэродроме «Мачулищи» 26 февраля. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, а также были повреждены авионика и радиолокационная антенна. Серьезность повреждений означает, что самолет больше не сможет летать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!