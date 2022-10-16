Внебрачная дочь шойгу получила гражданство Литвы — СМИ

В Департаменте государственной безопасности Литвы утверждают, что экс-любовница министра обороны рф может представлять угрозу национальной безопасности этой страны.

Дочь министра обороны российской федерации сергея шойгу* получила гражданство Литвы.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Так, по информации журналистов, гражданство женщине выдали в 2019 году после того, как экс-любовница министра обороны россии, мать его детей Елена Каминскас (Шебунова) вышла замуж за литовца Адолфаса Каминскаса. Он признал ее своей дочерью и подал заявление в Департамент миграции Литвы.

«Летом Департамент миграции аннулировал ее вид на жительство в этой стране, но женщина не довольна таким решением. В Департаменте государственной безопасности Литвы утверждают, что что присутствие Елены Каминскас в Литве может представлять угрозу национальной безопасности», — пишет издание.

При этом, несмотря на то, что многие чиновники и члены их семей из окружения президента рф владимира путина сейчас находятся под западными санкциями, экс-любовница шойгу и мать его детей нашли убежище в Литве и продолжают бороться за право жить в этой стране.

Стоит отметить, что у Елены Каминскас и сергея шойгу есть двое внебрачных детей. Дочь шойгу в 2019 году получила гражданство Литвы после того, как Елена Каминскас вышла замуж за литовца Адолфаса Каминскаса и последний удочерил ее.

Как сообщал Курсор, в кремле поддержали главу чечни рамзана кадырова и его сторонников в его критике нынешнего министра обороны российской федерации сергея шойгу.

Согласно сообщениям СМИ, сейчас в кремле обсуждают кадровые изменения в военном ведомстве. Так, раскритиковавший руководство минобороны кадыров лоббирует назначение тульского губернатора и экс-охранника путина алексея дюмина в военное руководство страны.

Также Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!