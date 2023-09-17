Во временно оккупированном россиянами Севастополе произошел мощный взрыв - первые подробности

Оккупационные власти пока не комментировали инцидент.

Во временно оккупированном россиянами украинском городе Севастополь раздался мощный взрыв. Его слышали в районе мыса Фиолент, где расположены российские воинские части. Об этом информирует местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"В районе мыса Фиолент в Севастополе какой-то большой бабах. Предварительно, взрыв в районе части радиотехнической разведки или части ПВО - они расположены рядом", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на место происшествия уже отправились автомобили "скорой". Оккупационные власти пока не комментировали произошедшее.

В тоже время в украинской разведке сообщили, что взрывы в оккупированном Севастополе – это общая спецоперация ГУР и военно-морских сил Украины.

Как сообщал Курсор, на днях в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Рф обвиняет Украину в якобы атаке на корабле Черноморского флота безэкипажных катеров. Отметим, что на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание случилось в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

Также мы писали о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия.

Экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что в случае, если Штаты вскоре отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), битва за Крым станет для украинских войск более простой и быстрой.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!