Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по оккупированному Севастополю

Власти рф продолжают попытки скрыть серьезные потери и для внутренней аудитории продолжают транслировать мысль, что все под контролем.

Власти рф* продолжают дозировано выдавать информацию о последствия атак дронов на оккупированный Севастополь. Однако известно, что вследствие ударов этой ночью на территории морского завода были повреждены большой десантный корабль и подлодка. Подтверждают это и спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Спутниковые снимки Севастопольского морского завода, сделанные сервисом Planet.com, запечатлели изменения, которые произошли с суднами. По предварительным данным, из-за атаки по заводу были повреждены большой десантный корабль "минск" и дизель-электрическая подводная лодка "ростов-на-дону".

Напомним, в ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Рф обвиняет Украину в якобы атаке на корабле Черноморского флота безэкипажных катеров. Отметим, что на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание случилось в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.