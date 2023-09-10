Военный аналитик назвал главную цель ударов ВСУ по Крыму: будет все пылать

Тактика украинских бойцов вскоре оставит россиян без логистических возможностей и заставит бежать с полуострова

Украинские войска уже сделали первые шаги к освобождению Крыма от войск рф*. Их тактика основана на подавлении средств противовоздушной обороны, расположенных на территории временно оккупированного полуострова. Такой подход ВСУ уже применяли на Херсонщине, россиянам он хорошо известен, но им по-прежнему нечем противостоять.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что во время освобождения Херсонской области украинские войска сначала подавили систему противовоздушной и противоракетной обороны, затем системы радиоэлектронной борьбы, после чего взяли под контроль основные логистические составляющие. Снегирев считает, что такая же тактика может быть использовать и при деоккупации Крыма, ведь она довольно эффективна и при этом позволяет меньше рисковать жизнями военных.

Когда ВСУ смогут реализовать следующие шаги в своем плане по освобождению Крыма, россияне лишаться возможности защищать логистическую составляющую своих войск. Тогда дальнейшая судьба Крымского моста будет уже решена. Без прикрытия систем ПВО, ПРО, и, соответственно, РЭБ, его существование будет весьма проблематичным, отметил эксперт.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!