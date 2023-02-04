Военный эксперт назвал месяц, когда россияне «выдохнутся» на фронте

Тогда в украинских военных будут возможности для контрнаступления.

Украинский Генштаб и международные эксперты говорят, что российская федерация* готовится к новой попытке масштабного наступления, но на этот раз ВСУ намного лучше подготовлены для встречи с оккупантами. В связи с этим, противник на фронте может истощиться спустя несколько месяцев.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, когда захватчики «выдохнутся» в украинских военных появится возможность для контрнаступления. Он согласен с представителями Института изучения войны, что наступление россии может остановиться уже в апреле 2023 года. Но это не произойдет так просто.

Эксперт подчеркнул, что наступательный импульс армии рф уменьшится, но только благодаря большим усилиям Украины и Сил обороны. Чтобы сорвать планы врага, нужны существенные усилия и стойкость. На сегодняшний день на Востоке продолжаются тяжелые бои.

Игорь Романенко считает, что параллельно ВСУ нужно формировать соответствующие резервы и в нужный момент, который может наступить в апреле или немного позже провести контрнаступательные операции.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация несет на фронте в Украине большие потери, а из-за этого в кремле опасаются, что уровень недовольства населения начнет возрастать, а в самой армии — назревать бунты. Впрочем, в самой «верхушке» власти тоже неспокойно, там рассматривают разные сценарии смены власти.

Еще мы писали, что по словам министра обороны страны Алексея Резникова, россия планирует крупное наступление, приуроченное к годовщине войны в Украине 24 февраля.