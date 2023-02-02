«Гораздо больше 300 тысяч призывников»: в Украине предупредили о крупном наступлении рф

Резников рассказал, в каких районах будет сосредоточено наступление.

По словам министра обороны страны Алексея Резникова, россия* планирует крупное наступление, приуроченное к годовщине войны в Украине 24 февраля.

Выступая перед французскими СМИ, Резников предупредил, что россия вызовет большой контингент мобилизованных войск. Ссылаясь на всеобщую мобилизацию в россии 300 000 призывников в сентябре прошлого года, он заявил, что реальная численность войск может быть около 500 000 человек.

«Мы не недооцениваем нашего врага, — сказал Резников. — Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше».

В среду вечером президент Владимир Зеленский также заявил, что российские войска попытаются добиться успехов в февральскую годовщину своего вторжения.

«Отмечено определенное усиление наступательных операций оккупантов на фронте на востоке нашей страны. Ситуация стала жестче», — сказал Зеленский в видеообращении.

Резников сказал, что наступление, вероятно, будет сосредоточено в двух районах: на востоке страны, где в последние недели происходят ожесточенные бои; и юге.

«Мы думаем, что, учитывая, что [россия] живет в символизме, они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля», — сказал он.

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Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

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