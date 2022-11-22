Военный эксперт назвал условие, при котором НАТО может вступить в войну

Война, которую на территории Украины развязала российская федерация*, затронула весь мир, в частности и блок НАТО, после того, как в Польше приземлились две ракеты, убившие двух человек. Но страны Северного альянса пока не будут вступать в войну с россией.

Таким мнением поделился военный эксперт Петр Черник, передает «24 канал».

По его словам, решающую роль в НАТО играет США. Пока очевидного и намеренного нападения со стороны путина не будет, до тех пор Альянс не собирается вступать в военный конфликт.

Петр Черник отметил, что в Первой мировой войне США приняли участие только после того, как немцы потопили лайнер «Лузитания», а во Второй — когда Япония нанесла удар по Перл-Харбор. Это были действительно колоссальные прецеденты, после которых страна не могла оставаться в стороне.

Военный эксперт отметил, что НАТО не будет вступать в войну с россией, когда у нее не будет весомого для этого повода, и это является жестокой правдой.

Сейчас многие страны поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором, потому что осознают, что, если она проиграет, то «аппетит» россии может усилиться и она захочет захватить Польшу и Прибалтику.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация несет потери на войне в Украине и понимает, что проигрывает по всем фронтам, но продолжает призывать мужчин на службу, и вскоре за «частичной» мобилизацией последует и всеобщая.