Эксперт предположил, когда в рф объявят всеобщую мобилизацию

По его словам, в кремле* понимают, что война уже проиграна.

Российская федерация несет потери на войне в Украине и понимает, что проигрывает по всем фронтам, но продолжает призывать мужчин на службу, и вскоре за «частичной» мобилизацией последует и всеобщая.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов, передает «УНИАН».

По его словам, в декабре текущего года агрессор объявят вторую волну мобилизации, а в начале февраля президент рф владимир путин объявит об всеобщей мобилизации страны.

«Они не могут решить вопросы частичной мобилизации, посмотрим, как у них еще проходит призыв. Скоро украинская разведка об этом расскажет: какие трудности, какие проблемы, а может быть все хорошо, может план и выполняется или даже перевыполняется и там стоят очереди из призывников в военкоматах», — сказал эксперт.

Олег Жданов также отметил, что в кремле, в частности путин, окончательно поняли, что война проиграна.

«Курсор» писал ранее, что лидер рф владимир путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за тяжкие преступления.

Еще мы писали, что в российской федерации заявили, что якобы завершили «частичную» мобилизацию, потому что больше не нуждаются в призыве большого количества людей. Но как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ситуация на фронте говорит о другом.

Напомним, что частичная мобилизация в рф вызывает социальные расколы, которые еще больше маргинализируют сообщества этнических меньшинств.