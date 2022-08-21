В нескольких городах Крыма гремят взрывы: в Саках и Евпатории жители пишут о «прилетах»

В оккупированном россией* Крыму, а именно в Саках и Евпатории, очевидцы сообщают о новых взрывах.

По словам местного населения, взрывы раздались вечером в воскресенье, 21 августа. Оккупационное правительство продолжает утверждать, что это работает ПВО.

Сперва пророссийские паблики в соцсетях примерно в 18:20 начали сообщать, что в Евпатории сработало ПВО. Уже через час стало известно о новых взрывах. Дополнительно жители оккупированного Крыма о нескольких «прилетах» в Новофедоровке, Саках и в районе Нахимовского училища. Пока что официальное подтверждение этих событий отсутствует.







Кроме этого, утром 20 августа, в субботу, стало известно о взрывах около штаба флота в Севастополе. Тогда сообщили о поднимающемся дыме над крышей штаба российского флота. Также появились видео с пролетающим беспилотником, который оккупанты тщетно пытались сбить.

Также недавно появилась информация от журналистов, согласно которой США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму. Дополнительно отметим, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму.