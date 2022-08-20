Военный эксперт перечислил самое эффективное украинское оружие

Военный эксперт Олег Катков назвал оружие украинского производства, которое наиболее эффективно в борьбе с противником.

Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами помогает не только западное, но и отечественное вооружение. Военный эксперт Олег Катков назвал самое эффективное украинское оружие.

Об этом сообщает «24 канал».

По словам эксперта, в этот список входят ракеты «Нептун», противотанковый ракетный комплекс «Стугна» и украинские беспилотники, которые демонстрируют на фронте хорошие результаты, и помогают деморализовать противника.

Олег Катков отметил, что самый большой ущерб российской армии нанесли крылатые ракеты «Нептун», именно с их помощью пошел на дно ракетный крейсер «москва» — флагман Черноморского флота.

Что касается «Стугны», то ее ВСУ эффективно используют не только для ликвидации российских танков, но и вертолетов, уже есть два задокументированных случая. Комплекс имеет выносной пульт, который помогает сохранить жизнь украинским бойцам. А еще он генерирует большое количество видео, которые играют большую роль в деморализации российских солдат, ведь они видят, что с ними может произойти.

Украинские пилотники, как отметил эксперт, для ВСУ также играют важную роль, ведь они являются глазами артиллерии.

«Курсор» писал ранее, что Украина получает различное вооружение от союзников, чтобы побыстрее выгнать российских оккупантов со своей земли. Но военный эксперт Олег Катков рассказал, какое оружие является лучшим, потому что обладает высокой мобильностью и дальней стрельбой.