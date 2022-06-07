Военный эксперт рассказал, закончится ли война Украины с россией до конца года

По словам эксперта, к концу года ВСУ могут отогнать все российские войска и освободить территории Украины. Тогда война может перерасти в «перманентный» конфликт.

Война Украины с россией* на самом деле может закончиться до конца 2022 года. Об этом ранее заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

Его слова прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

По словам специалиста, глава минобороны Украины знает, о чем говорит, поскольку осознает все масштабы поставок военной техники ВСУ по ленд-лизу. Во всяком случае, к концу года должна закончиться «горячая фаза» войны. Важно, речь идет о возвращении под контроль Украины всех ранее оккупированных россией территорий.

Далее возможен «перманентный конфликт», когда россия будет время от времени обстреливать территорию Украины. Однако возможна и смена политического руководства в рф.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.

Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.

Также Курсор писал, что воины ССО Украины в упор расстреляли российскую БМП из гранатомета.