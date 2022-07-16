Войска рф хотят восстановить работу портов, чтобы вывезти награбленное из Украины

В Генеральном штабе Украины отметили, что войска рф* хотят возобновить работу морских портов, чтобы вывозить награбленное имущество.

Российские военные на временно оккупированных украинских территориях массово занимаются мародерством. И с целью вывоза краденого имущества хотят восстановить работу морских портов.

Об этом на странице в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники отмечают, что войска путина хотят возобновить деятельность портов, расположенных на побережье Азовского моря.

Также в Генштабе отметили, что на Южнобугском направлении оккупанты ведут разведку с помощью беспилотников и продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей из артиллерии.

Также в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины российские военные удерживают три носителя высокоточного оружия.

Отметим, что россия заблокировала украинские порты и провоцирует продовольственный кризис, препятствуя вывозу зерна. По состоянию на 7 июня страна-агрессор украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что блокаду украинских портов планируется прорвать с помощью речного контейнеровоза через порт Измаил.

Еще мы писали, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое россия украла у Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!