Мэр москвы показал, как помогает строить рубежи на линии обороны

По словам сергея собянина, на «линии обороны» копают противотанковые рвы, траншеи, а также обустраивают доты и блиндажи.

Мэр москвы сергей собянин* совершил поездку «на линию обороны».

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале и поделился соответствующими фото.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — написал собянин.

По его словам, «на линии работают тысячи работников городского хозяйства».

«Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из москвы. Настроение боевое», — уточнил чиновник.

В каком именно месте побывал собянин, мэр москвы не уточнил.

Как сообщал Курсор, в россии считают неприемлемыми условия, на которых президент США Джо Байден предлагает переговоры по завершению войны против Украины. Об этом заявил спикер президента рф дмитрий песков.

«Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как путин уйдет из Украины», – заявил представитель кремля.

По его словам, москва к этому не готова, следовательно, «специальная военная операция» будет продолжаться. Песков, в частности, отметил, что непризнание Вашингтоном российской оккупации части украинских территорий «существенно усложняет» поиск общей почвы для обсуждения.

В то же время он добавил, что путин «остается открытым для переговоров со всеми».

Ранее Курсор писал о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!