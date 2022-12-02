В кремле ответили на условия Байдена для переговоров по завершению войны в Украине

По словам пескова, «специальная военная операция» рф в Украине будет продолжаться, при этом путин «остается открытым для переговоров со всеми».

В россии* считают неприемлемыми условия, на которых президент США Джо Байден предлагает переговоры по завершению войны против Украины.

Об этом заявил спикер президента рф дмитрий песков, сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

«Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как путин уйдет из Украины», – заявил представитель кремля.

По его словам, москва к этому не готова, следовательно, «специальная военная операция» будет продолжаться. Песков, в частности, отметил, что непризнание Вашингтоном российской оккупации части украинских территорий «существенно усложняет» поиск общей почвы для обсуждения.

В то же время он добавил, что путин «остается открытым для переговоров со всеми».

Как сообщал Курсор, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.