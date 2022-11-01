Война в Украине: Зеленский рассказал, какой позиции ожидает от Израиля

В интервью израильским журналистам программы «Увда» Зеленский рассказал, что, хотя он понимает, что Израиль должен думать о собственной безопасности и своих интересах, важно, чтобы Израиль определился в своем отношении к главе рф путину*, к его политике.

Под давлением интервьюера Зеленский признал, что действия Израиля, возможно, отчасти вызваны страхом перед россией и ее президентом.

Тем не менее, по его словам, он находится в замешательстве. Познав войну и дорогостоящую борьбу за независимость, Зеленский неоднократно повторял в интервью, что просто не понимает, почему Израиль не может занять более четкую позицию и твердо стоять на стороне Украины в условиях продолжающегося нападения рф.

«Я не понимаю Израиль, я думаю, что правительство и общество должны быть как один организм, и я не могу понять, поддерживает ли общество [Израиля] борьбу Украины за свободу и независимость, я не могу понять, почему в кругах политиков другое мнение», — сказал он.

«Я знаю, что люди в вашей стране много знают о войне, они видели много плохого. Мы понимаем и чувствуем трагедию, через которую прошли израильтяне. Я знаю историю… Я столько раз был в Израиле. У меня так много родственников», — сказал он.

Он добавил, что сегодня Украина «уже выиграла войну».

«Теперь только мир может проиграть эту войну, может проиграть Украину», — сказал он.

Если рф применит ядерное оружие, как она угрожала сделать, «это будет потеря для всего мира, потому что она не дала [путину] сильного, прямого сигнала. Это будет потеря для тех стран, которые хотели быть посредниками», сказал Зеленский.

Ранее Курсор писал, что Зеленский рассказал, как россия использовала Беннета.

Кроме того, Зеленский высказался об израильско-украинских отношениях во время войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!