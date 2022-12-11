Вооруженные силы Украины устроили российским оккупантам «душ» из гранат

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского провели «демилитаризацию» российских захватчиков.

На видео, опубликованном в Telegram-канале СтратКом ЗСУ, видно, как в окоп захватчиков прилетела ручная осколочная граната Ф-1.

«Украинские дроны «воспитывают» россиян. Операторы дронов 30 ОМБр в очередной раз объяснили оккупантам, что им нечего делать на нашей земле», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, cреди вооружения, которое используют Вооруженные Силы Украины, довольно часто попадают настоящие интересности из арсеналов разных стран, например, 20-мм зенитные автоматические пушки Zastava M55. Или, как стало известно из распространенного видео, – RT61. По данным сообщества Oryx, он попал в Украину в рамках военной помощи от Бельгии.

Краткое описание этого вооружения – нарезной миномет калибра 120-мм. В то время как абсолютное большинство минометов имеет гладкий ствол, некоторые образцы выполнены именно с нарезным стволом, что делает их довольно интересной вариацией этого популярного вида вооружения.

Также Курсор информировал о том, что одна из переданных Германией самоходных зенитных установок Gepard сбила российскую крылатую ракету в ходе массированного ракетного удара рф* по Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Установка, предназначенная для прикрытия важных объектов инфраструктуры и военных подразделений от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах, удачно отработала по крылатой ракете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!