Украинцы показали, как Gepard сбил российскую крылатую ракету

В настоящее время это первое зафиксированное сбивание воздушной цели этой зенитной установкой в ​​ходе российско-украинской войны.

Одна из переданных Германией самоходных зенитных установок Gepard сбила российскую крылатую ракету в ходе массированного ракетного удара рф* по Украине.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

Установка, предназначенная для прикрытия важных объектов инфраструктуры и военных подразделений от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах, удачно отработала по крылатой ракете.

В настоящее время это первое зафиксированное сбивание воздушной цели этой зенитной установкой в ​​ходе российско-украинской войны.

Gepard — это зенитная самоходная установка немецкого производства. Установка предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск и защиты важной инфраструктуры.

Gepard способен наносить поражение воздушным целям на расстояниях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров.

На башне, которая способна совершать полный оборот, установлены две 35 мм автоматические пушки Oerlikon KDA и два радара, которые определяют цель на расстоянии до 15 км.

Немецкая установка имеет автоматизированную систему управления огнем. Во время стрельбы она учитывает атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра. Все это позволяет экономить время наводчика.

В Украину было передано Германией 30 таких зенитных самоходных установок.

Ранее Курсор писал, что в курской области пожар на аэродроме.

Курсор также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!