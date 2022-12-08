ВСУ показали, как используют необычное вооружение французского производства

Среди вооружения, которое используют Вооруженные Силы Украины, довольно часто попадают настоящие интересности из арсеналов разных стран, например, 20-мм зенитные автоматические пушки Zastava M55. Или, как стало известно из распространенного видео, – RT61. По данным сообщества Oryx, он попал в Украину в рамках военной помощи от Бельгии.

Об этом пишет аоенный портал Defense Express.

Краткое описание этого вооружения – нарезной миномет калибра 120-мм. В то время как абсолютное большинство минометов имеет гладкий ствол, некоторые образцы выполнены именно с нарезным стволом, что делает их довольно интересной вариацией этого популярного вида вооружения.

Для того, чтобы реализовать все преимущество нарезного ствола, для миномета был создан специальный боеприпас, имеющий соответствующие выступы на корпусе. К мине также подключается специальный хвостовик, на котором размещаются вышибные заряды. На видео отлично видно, как он вылетает отдельно от самой мины.

Относительно дальности огня MO-120-RT61, то она классическая для всех 120-мм – 8,1 км обычной миной и до 12,8 км активно-ракетивной.

Еще упоминается, что в 70-х годах в СССР также создали нарезной миномет «Нона» и в его основе как раз находится техническое решение от RT-61 и разработчики этого даже не скрывали.

Ранее Курсор писал, что ВСУ уничтожили уже 93 080 российских, раненых — в разы больше.