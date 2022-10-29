«Воюй как хочешь»: солдат рф рассказал про большие потери и пьющих командиров

По словам российского оккупанта, у руководства есть припасы, а у рядовых солдат ничего нет.

Российская армия на войне в Украине сталкивается с рядом трудностей и продолжает нести большие потери. Это подтверждают сами солдаты в разговорах с родными и друзьями. Очередная запись попала в руки сотрудникам Главного управления разведки МО Украины.

Ее опубликовали на Telegram-странице ведомства.

На записи слышно, как российский оккупант рассказал о тяжелой ситуации, в которую попало его подразделение. У них нет питьевой воды, поэтому приходится пить из луж. Еще они хотели сбежать из линии фронта, но их поймали где-то в Донецкой области.

Солдат рф* рассказал, что командиры постоянно в нетрезвом состоянии, они сразу убегают и связь с ними пропадает. У солдат нечем воевать, их отправляют в бой с автоматами против танков.

Под конец беседы оккупант рассказал о потерях. По его словам, в одном отряде насчитывалось 100 человек, но выжило только двое.

«Вообще ужас какой. Воюй как хочешь. 20 человек против 2 тысяч».

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«Курсор» писал ранее, что солдаты так называемой «второй армии мира» оказались ни на что неспособны на поле боя и потому свою злость они срывают на мирных людях.

Еще мы писали, что украинские силовики перехватили очередной разговор российского солдата, который доказывает, что к россиянам относятся как к «пушечному мясу».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!