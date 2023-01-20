Возле резиденции путина разместили системы ПВО — СМИ

В москве* и подмосковье были развернуты зенитные системы «панцирь» и батареи ПВО С-400.

Сегодня ряд СМИ распротсранил информацил о том, что вблизи резиденции президента рф владимира путина разместили систему «панцирь С1».

Об этом сообщается в Telegram-канале УНИАН.

Согласно российским СМИ, рядом с поселком заречье (одинцовский городской округ москвы) была размещена система ПВО. Обнародованное видео датировано еще 6 января.

Отмечается, что резиденция российского президента расположена в 10 км от этого поселка.

При этом, власти россии не выпускали каких-либо официальных заявлений касательно всего происходящего.

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!