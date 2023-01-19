На крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «Панцирь-С1»

В Украине продолжается война за освобождение территорий от российских захватчиков. С каждым днем ситуация накаляется, и спрогнозировать, что будет дальше, невероятно сложно. Однако в москве наблюдается всплеск настоящей паники

Российские власти называют войну «спецоперацией». С каждым новым поражением российских войск, в кремле* выдумывают новые цели сво, утверждая, что все идет по плану. Но вот еще в прошлом году этот план не предусматривал установку зенитных комплексов в жилых кварталах и в центре самой москвы.

Но ситуация принимает неожиданный поворот, и с каждым новым заявлением украинской стороны о поставках вооружение с Европы, россия все больше начинаем паниковать, а в кремле происходит настоящая истерия.

В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Напомним, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!