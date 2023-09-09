На оккупированном полуострове лечат российских солдат, которых намерены вновь отправить на фронт.

В захваченном россиянами Крыму медучреждения переполненные солдатами, ранеными на войне в Украине.По имеющимся сведениям,вбольницы полуострова привозят тех солдат рф, которых планируют вновь отправить на фронт в ближайшее время.Причем,из-за нехватки мест в больницах и большие потери на фронте,лечить качественно и полностьюих не успевают.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Активисты собрали сведения у местных жителей и медработников и выяснили, что многие солдаты не хотят возвращаться на фронт и делают все возможное, чтобы этого избежать. Но на войну отправляют даже с незалеченными ранениями.

Кроме того, в самом Крыму молодые люди не хотят служить в вс рф. Все ищут возможности "закосить", поликлиники полные на запись к разным врачам... По словам партизан, антирекламой службы в армии рф являются толпы раненых и покалеченных военных, а также геронтологический хоспис в селе Тургенево, Красногвардейский район, который набит под завязку безногими и безрукими "асвабадителями".

В "Атеш" отмечают, что пансионаты в Саках тоже переполнены ранеными военными, предпочтение разумеется тем, кто сможет вернуться на передовую.

"А "самоваров" отправляют подальше от глаз обывательских, чтобы не портить картинку о "все по плану" наивным ватным обывателям", - пишет "Атеш".

Напомним, что ночью 24 августа Украина осуществила специальную операцию во временно оккупированном Крыму. Силы специального назначения, используя плавсредства, высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и сразились с российскими оккупационными войсками. Впоследствии, Главное управление разведки Украины (ГУР) объявило об успешном завершении операции, при которой ликвидировано не менее 30 оккупантов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!