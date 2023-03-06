Битва за Бахмут: Украинские танкисты показали, как уничтожают укрытия и позиции россиян

Украинские танкисты в Бахмуте уничтожили укрытия солдат рф * , вплотную подъезжая к позициям врага. Видео этой операции выложили в сеть.

Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр показали ожесточенные бои в Бахмуте, во время которых танкисты выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Также в городе продолжает работу украинская артиллерия, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.

Защитники опровергли информацию об отводе украинских войск из Бахмута. Однако в ВСУ отмечают, что российская армия пытается оцепить город.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф*. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

Отметим также, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!