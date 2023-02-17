Встреча путина и Лукашенко: главные заявления

Кремлевский диктатор *владимир путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в москве.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что смотрел прошедшую пресс-конференцию белорусского коллеги, и разделяет его подходы. Также он предложил обсудить вопросы безопасности, военного сотрудничества и экономики.

Заявления Александра Лукашенко:

Российские фирмы заказали услуг более чем на $300 млн у IT-компаний Беларуси;

Все, о чем договаривались россия и Беларусь в сфере обороны и безопасности на 2022 год, выполнено на 100%;

Странам Запада не удалось лишить россию и Беларусь возможностей в IT-сфере, импортозамещение идет полным ходом;

Беларусь производит для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet до 1 тыс. комплектующих;

Союзные программы россии и Беларуси выполнены почти на 80%;

Беларусь готова выйти на производство штурмовиков при небольшой технологической поддержке рф.

Любопытно, что в ходе беседы путин поблагодарил коллегу за приезд, а тот ему курьезно ответил: «Как будто я мог не согласиться».

Также «Курсор» сообщал, что в москве отреагировали на идею Лукашенко о переговорах путина и байдена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!