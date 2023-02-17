В москве отреагировали на идею Лукашенко о переговорах путина и Байдена

По словам пескова, в США вряд ли поддержат инициативу лидера Беларуси Александра Лукашенко о переговорах президентов Соединенных Штатов и россии в Минске.

Об этом сказал на брифинге, сообщают российские СМИ.

«Это новая инициатива «президента» Беларуси. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу», — сказал он.

песков, отвечая на вопрос о том, готова ли москва к такой встрече, сказал, что путин всегда готов к диалогу с «президентом» Беларуси.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко ждет Байдена в Беларуси, чтобы «серьезно поговорить». Лукашенко заявил, что если его американский коллега Джо Байден хочет мира в Украине, то ему следует прилететь в Минск и «серьезно поговорить». Он добавил, то «и даже *путин прилетит, встретимся здесь втроем».

Ранее стало известно о «безумном плане Б» путина по Украине.

Также «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

Помимо этого глава МИД Украины после встречи с Эли Коэном заявил, что Израилю известен список военных потребностей Украины, и добавил, что Киев ждет решений.

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