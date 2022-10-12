Эксперты рассказали, возможно ли повторное наступление на Украину из Беларуси

Беларусь остается соучастником войны рф* в Украине, поддерживая наступательные действия рф и предоставляя россиянам аэродромы для ракетных атак по территории Украины.

По словам аналитиков, россияне сейчас вывозит боеприпасы и другие материальные средства со складов в Беларуси. Все это говорит об отсутствии необходимых условий для повторного наступления на Украину с севера.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные генерального управления разведки о том, что на крымскую станцию кировская прибыл эшелон с 492 тоннами боеприпасов, которые ранее находились на белорусском 43-м арсенале складов ракет и БК в Гомеле.

Кроме этого, в разведке заявили, что чиновники Беларуси намерены отправить дополнительно еще 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другим неустановленным материалом из пяти различных баз РБ в ростовскую область.

«Перемещение белорусской техники указывает на то, что российские и белорусские силы не создают зоны сбора в Беларуси. Перемещение техники и поставки в Крым и Ростовскую область указывают на то, что силы РФ менее уверены в безопасности наземных линий связи, проходящих через северную и западную Луганскую область, учитывая контрнаступление ВСУ», — считают в ISW.

Эксперты добавили, что по данным Генштаб ВСУ на 11 октября, отсутствуют признаки создания наступательных группировок в Беларуси.

Ранее Курсор писал, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!