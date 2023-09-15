ВСУ опубликовали первое видео освобождения Андреевки

Бойцы бригады подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и поставили ультиматум оккупантам.

После уничтожения командиров 72-й отдельной мотострелковой бригады рф* у Андреевки (Украина), остальные оккупанты еще скрывались в окруженном поселке. 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ показала кадры освобождения Андреевки.

Бойцы бригады подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и поставили ультиматум оккупантам: плен или смерть.

В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

Как сообщал Курсор, украинские войска взяли штурмом Андреевку Донецкой области. Бойцы разгромили противника и взяли город под свой контроль. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Сейчас они наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, в ходе наступления украинские бойцы имели частичный успех и в районе Клещеевки, которая является важным стратегическим узлом для обеих сторон.

До этого спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!