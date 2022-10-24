ВСУ показали эффектную ликвидацию российской БМП и ее экипажа

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал момент подрыва российской боевой машины пехоты (БМП) и ее экипажа. Машина наскочила на мину, заложенную саперами-десантниками.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Гештаба ВСУ.

«Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины ликвидирована очередная БМП оккупантов вместе с экипажем. Российских оккупантов в Украине уничтожают и будут уничтожать все, пока не уберутся с нашей земли», — говорится в подписи к видео.

Как сообщал Курсор, накануне в сети появилось видео с камеры российского пилота штурмовика Су-25СМ, сбитого военными ВСУ на территории Украины. На кадрах летчик одноместного штурмовика после попадания ракеты теряет контроль над самолетом и катапультируется.

Вероятно, ракета поразила часть вертикального стабилизатора, из-за чего при повороте самолет лишился управления и начал сваливаться в штопор. При идентификации сбитого российского самолета установили, что у него был номер “09 красный”.

Ранее об этой потере воздушно-космических сил россии* не было известно. Событие произошло во время боевых действий летом этого года. Летчик катапультировался на высоте 200 метров, что является достаточно малой высотой для катапультирования, не исключительно, что он получил травмы.

Ранее Курсор информировал об опубликованном в сети видео взрыва российского склада боеприпасов, где хранились ракеты С-300.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!