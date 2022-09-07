Опубликовано видео взрыва российского склада боеприпасов, где хранились ракеты С-300

В своем вечернем обращении Президент Украины сообщил, что на складе, который разбомбили ВСУ, хранились ракеты С-300. Зеленский также добавил, что украинские силы продолжают уничтожать российские склады, базы, переправы и штабы.

Напомним, Оперативное командование «Юг» 4 сентября сообщило, что украинские военные ликвидировали 104 оккупанта и поразили шесть танков, девять гаубиц, склад боеприпасов и понтонную переправу в районе села Львово Херсонской области.

Командование сообщает, что его ракетно-артиллерийские части продолжают выполнять интенсивные огневые задачи. Переправы через реки Днепр и Ингулец остаются под жестким огневым контролем.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов россиян в районе Томыной Балки и понтонная переправа у села Львово.

Также украинские защитники нанесли удар по командному пункту 35-й армии рф* в районе Каховки и двум пунктам управления и наблюдения батальонно-тактических групп с 247-м десантно-штурмовым полком и 126-й отдельной бригадой береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.

Ранее Курсор писал, что руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что российским оккупантам стало сложно воевать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!