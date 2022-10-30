ВСУ показали уничтожение военного грузовика россиян с экипажем

Разведывательная боевая группа К2 эффектно уничтожила военный грузовик российских захватчиков на границе Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале группы.

Вероятно, оккупанты заехали на новую территорию, чтобы обустроить свои позиции. Разведчики К2 выследили их из беспилотника и накрыли огнем.

«Дело было где-то на административных границах Донецкой и Луганской областей, где путешественники решили сделать себе «пикник» на природе в живописном украинском лесу. Но ребята из разведывательной группы К2 отслеживали эти участки местности из своих «птичек», и, когда увидели, что «русо туристы» перешли границу дозволенного, вместе со своими друзьями пустили их на удобрение для нашей плодородной земли», — отметили украинские воины.

Как известно, разведывательная боевая группа К2 принадлежит к 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы — это соединение механизированных войск Украины, подчиненное оперативному командованию «Восток».

Как сообщал Курсор, в сети показали эффектную ликвидацию российского танка в Харьковской области. Где и когда Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать танк, автор не уточнил.

При этом на кадрах видно, что при детонации боекомплекта танка башня боевой машины вылетела высоко в небо. Скорее всего, у экипажа, который мог находиться внутри танка, шансов на выживание не осталось.

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!