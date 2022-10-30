В сети показали эффектную ликвидацию российского танка в Харьковской области

Украинские защитники с помощью дрона запечатлели эффектный момент уничтожения танка Т-80БВ российских оккупантов.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Где и когда Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать танк, автор не уточнил. При этом на кадрах видно, что при детонации боекомплекта танка башня боевой машины вылетела высоко в небо.

Скорее всего, у экипажа, который мог находиться внутри танка, шансов на выживание не осталось.

Как сообщал Курсор, ВСУ сбили из ПЗРК «Игла» крылатую ракету, выпущенную армией российских захватчиков по населению Украины. Украинский боец спас не один десяток жизней всего за несколько минут.

Также мы сообщали, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!