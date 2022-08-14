ВСУ показали захватывающие кадры учений украинских бойцов в Британии

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ показали, как проходят тренировки защитников.

Украинские военные получают в Британии жизненно важные навыки, чтобы быть эффективными в боевых действиях против военных рф*.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Учениями укринских военных занимается личный состав полка Королевских Воздушных сил ВС Великобритании. Суммарно 10 000 украинцев с незначительным военным опытом, или без него, пройдут «солдатскую подготовку».

На реализацию этой программы правительство Великобритании выделило 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, включающая более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных систем залпового огня M270.

Около 1050 британских военнослужащих будут привлечены к подготовке бойцов ВСУ, отметили в Генштабе.Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что эта новая амбициозная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией.

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