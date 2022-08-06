Генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны

Генерал-майор Дмитрий Марченко рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза полномасштабной войны с российской федерацией*.

Украина продолжает отстаивать свою независимость и свободу в борьбе с российской федерацией. И по словам генерал-майора Дмитрия Марченко горячая фаза войны закончится однозначно уже до конца года.

Об этом он рассказал на YouTube-канале Тараса Березовца.

Генерал-майор признался, что редко берется прогнозировать такие моменты, но считает, что горячая фаза войны в этом году завершится. Он говорит, что ни украинская, ни российская сторона не смогут это все долго «потянуть».

А что касается сроков освобождения украинских территорий от российских захватчиков, то Марченко считает, что все зависит от нескольких факторов. Если рассматривать деоокупацию юга, то она возможна в ближайшее время при снабжении обещанного партнерами оружия.

Но при этом генерал-майор убежден, что тактика россиян на юге страны не изменится, солдаты рф собираются по старому плану наступать на Николаев, но они не достигнут никаких успехов.

«Курсор» писал, что россия перебрасывает большое количество войск на временно оккупированный юг Украины через захваченные территории и Крым. Это связано с контрнаступлением ВСУ.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный россиянами Херсон до конца текущего года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!