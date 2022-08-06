Россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока

Власти рф* ищут новые способы усилить свою армию в Украине и захватить новые территории этой страны. Для этого кремль мобилизует технику и боеприпасы для войны против Украины с Дальнего Востока. В числе этих бойцов числятся преимущественно представители наций, которые якобы считаются россиянами.

Об этом глава украинского СНБО Алексей Данилов написал в Твиттере.

Россияне пошли ва-банк и не могут, как они считают, проиграть эту войну, отметил он.

По словам главы СНБО, «рф постепенно уничтожает колонизированное в XIX-XX вв. население — на фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами».

Как отметил Данилов, в последнее время уничтожение врага украинскими Силами обороны стало более эффективным благодаря помощи партнеров. Количество и качество оружия стало совсем другим, главное – чтобы помощь не останавливалась.