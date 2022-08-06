Россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока

Об этом глава украинского СНБО Алексей Данилов написал в Твиттере.
Россияне пошли ва-банк и не могут, как они считают, проиграть эту войну, отметил он.
По словам главы СНБО, «рф постепенно уничтожает колонизированное в XIX-XX вв. население — на фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами».
Как отметил Данилов, в последнее время уничтожение врага украинскими Силами обороны стало более эффективным благодаря помощи партнеров. Количество и качество оружия стало совсем другим, главное – чтобы помощь не останавливалась.
Он подчеркнул, что украинцы сейчас защищают не только себя и Европу, но и весь цивилизованный мир от варварства. Дипломатия должна быть подкреплена успехами на фронте, заверил он.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!