ВСУ сбили российскую авиацию на сотню миллионов долларов

Бригадный генерал ВСУ Алексей Громов отметил, что за последние несколько дней украинские бойцы нанесли серьезный урон российской авиации.

Украинские военнослужащие сражаются с российскими оккупантами и на земле, и в воздухе. За последнее время ВСУ благодаря слаженной работе удалось уничтожить много техники врага, в том числе и авиации.

Об этом «24 каналу» рассказал бригадный генерал ВСУ Алексей Громов.

По его словам, украинские бойцы продолжают уничтожать средства воздушного нападения рф* и наносить четкие удары по элементам системы противовоздушной обороны противника. Военным зенитно-ракетных подразделений воздушных сил и подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск удалось ликвидировать шесть крылатых ракет — 5 Ха-101 и одного типа «Искандер».

Еще ВСУ уничтожили управляемую авиационную ракету россиян, стоимость которой составляет 68,3 миллиона долларов. Плюс ко всему, бойцы ликвидировали несколько разведывательных вертолетов рф «Ка-52» и ударный вертолет МИ-24.

По словам Громова, с помощью ПЗРК «Стингер» и «Игла» украинские защитники уничтожили также 3 штурмовика Су-25 «Грач», который оценивают в 22 миллиона долларов.

Еще бойцы «отминусовали» от российской армии 8 беспилотников типа «Орлан», которые занимались разведкой.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины активно применяют на фронте против российских захватчиков американские установки HIMARS. И благодаря деревянным муляжам этого вооружения обезвреживают ракеты рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!