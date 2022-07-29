ВСУ сожгли дотла российские склады на захваченных украинских территориях

Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Известно, что в Иловайске в результате работы украинских военных «подавляющее большинство» россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ «сиял громко и долго», отмечают они и потому сомнений, что он выгорел дотла, нет.

В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.