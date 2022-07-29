ВСУ сожгли дотла российские склады на захваченных украинских территориях

10:02, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Украинские военные продолжают уничтожать склады россиян, чтобы помешать им продвигаться вперед и разрушать инфраструктуру мирных городов.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов военных рф* во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Известно, что в Иловайске в результате работы украинских военных «подавляющее большинство» россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ «сиял громко и долго», отмечают они и потому сомнений, что он выгорел дотла, нет.

В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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