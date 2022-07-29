ВСУ сожгли дотла российские склады на захваченных украинских территориях

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов военных рф* во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Известно, что в Иловайске в результате работы украинских военных «подавляющее большинство» россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ «сиял громко и долго», отмечают они и потому сомнений, что он выгорел дотла, нет.
В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!