В рф прокомментировали реакцию Киева на «рождественское перемирие» путина

Член российской дипломатической команды Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и «его западных хозяев» на так называемое «рождественское перемирие», предложенное путиным, «бесчеловечной» и «отвратительной».

«Гнилые западные власти просто не в состоянии понять суть российского предложения, — заявил Слуцкий в своем Telegram-канале. — Аморальность — лучшая характеристика реакции западных и украинских элит. И с нами Бог! Поэтому победа будет за нами», — добавил он.

Напомним, что верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель в пятницу отреагировал на предложенное путиным двухдневное прекращение огня во время православного Рождества, назвав его «незаслуживающим доверия».

«Кремль полностью лишен доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия», — сказал Боррелл и добавил, что «это россия начала эту незаконную агрессию» и что предложение путина вызывает у Запада скептицизм из-за лицемерия рф.

Далее Боррель заявил, что россия должна вывести свои войска с территории Украины.

Киев ответил на призыв к прекращению огня, заявив, что война закончится только тогда, когда российские войска покинут страну. Заявление Кремля также было встречено критикой со стороны Соединенного Королевства.

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