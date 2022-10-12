«Плохое время для оккупантов»: США передали Украине дополнительные HIMARS

Передача 4 дополнительных HIMARS была анонсирована Администрацией президента США Джозефа Байдена в начале октября во время объявления нового пакета военной помощи для Украины.

Вооруженные Силы Украины получили четыре дополнительных установки HIMARS от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы уже в Украине.

Новая партия вооружения поступила накануне встречи в рамках формата Рамштайн по поддержке Украины, которая запланирована на среду, 12 октября.

“4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина и весь американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов», – написал Резников в Twitter.

Передача 4 дополнительных HIMARS была анонсирована Администрацией президента США Джозефа Байдена в начале октября во время объявления нового пакета военной помощи для Украины.

Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной россией аннексии территории четырех областей Украины.

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