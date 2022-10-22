«Выдержим»: У Зеленского отреагировали на новые удары рф по Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты будут получать более сильный ответ.

Сегодня утром, 22 октября, российская федерация* нанесла очередной массированный ракетный обстрел по территории Украины. В результате «прилетов» в нескольких городах пропало электричество и водоснабжение. В Офисе президента Украины уже отреагировали на российский террор.

На своей странице в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. С каждым днем Украина становится только злее, а значит российские оккупанты будут получать сильнейший ответный удар.

Отметим, что в результате атаки рф повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры на западной Украине. Жителей попросили сделать запасы воды, а также зарядить телефоны, потому что возможны отключения электричества.

«Курсор» писал ранее, что командование армии россии может решиться на нанесение ракетных ударов по Украине с имитацией наступления на разных направлениях фронта. Возможно, для этой цели россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики миг-31к, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М «Кинжал».

Еще мы писали, что армия рф настолько исчерпала свои запасы ракет, что вынуждены задействовать «Калибры» в варианте, созданном для старта с подводных лодок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!