В рф исчерпали запасы ракет: на какие ухищрения теперь идет российская армия

Истощенная российская армия испытывает нехватку не только живой силы, но и высокоточных ракет и военной техники. В сети показали ухищрения российских вмс при запуске «Калибров».

Армия рф настолько исчерпала свои запасы ракет, что вынуждены задействовать «Калибры» в варианте, созданном для старта с подводных лодок.

Эксперты рассказали, что запуски особенных «Калибров» проводятся особым образом — с надводных кораблей, от которых в процессе запуска отсоединяется некий агрегат (8-10 секунды видео).

Речь идет о «Калибрах», которые рассчитаны на запуск с подводных лодок. Конструкция данной модификации подразумевает наличие дорогостоящего стартового «стакана».

Однако в условиях острой нехватки необходимого оборудования — их запуск производится с надводных кораблей, в данном случае – с фрегата. Для понимания, «стакан» для запуска с подводной лодки — это сложное техническое устройство, который сам по себе стоит как половина ракеты.

Тенденция запусков дорогостоящих узкоспециализированных ракет с нехарактерных для них платформ (лодочные ракеты с надводных кораблей) явно указывает на тот факт, что вмс рф столкнулись с истощением своих запасов вооружения, а для выполнения боевых задач активно используют свой стратегический резерв.

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