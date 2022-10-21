Эксперт раскрыл детали нового плана россии с использованием ракет кинжал

россия* продолжает обстреливать города Украины, а также начала использовать дроны-камикадзе.

Командование армии россии может решиться на нанесение ракетных ударов по Украине с имитацией наступления на разных направлениях фронта. Возможно, для этой цели россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики миг-31к, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М «кинжал».

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Буквально на днях я отмечал, что российское командование отправляет в зону боевых действий в Украину частично мобилизованных в формате «маршевых батальонов», то есть без полноценной комплектации техникой. Собственно, этот процесс ускорился в разы и это настораживает. Дело в том, что если ранее такие подразделения сопровождались хотя бы легкобронированной техникой или транспортными средствами, то сейчас гонят массово, исключительно количественно», — сказал он.

По его мнению, россия, объявив «военное положение», готовит имитацию наступления на разных направлениях фронта.

«Не могу сказать, что это несет какую-то критическую угрозу, но напомню, что 10 октября массированные ракетные удары по территории Украины сопровождались попытками оккупантов наступать на ряде направлений. Успехом они не увенчались, но…», — отметил Коваленко.

Эксперт добавил, если россия реализует именно этот сценарий, то это одно из тех решений военно-политического командования рф, которое иначе как «тупее быть не может» назвать невозможно.

«Этот план не решает не тактических, не, тем более, стратегических задач. А использование ракет «кинжал», которые сейчас рф не способна производить, и вовсе видится проявлением неадекватности и истерии. Хотя, неадекватность и истерия это уже обычные настроения в стенах кремля», — добавил эксперт.

Ранее Курсор писал, что в Госдепе США отметили, что россия «находится в отчаянии», но также опасна. россия пытается найти союзников, чтобы продолжать свою военную кампанию в Украине.

Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Также Курсор сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.

Наша редакция писала, что солдат рф пожаловался на непрофессионализм командования. Российская армия несет на фронте в Украине большие потери, но высшее руководство пытается скрыть реальные цифры от населения.

Курсор писал, что украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!