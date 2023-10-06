Выступление путина в валдае — в Украине указали на важный нюанс в речи главы кремля

Путин заговорил на тему, которую не так часто поднимал в своих выступлениях.

В риторике главы кремля владимира путина* на саммите Валдай заметили изменения. В своем выступлении он уделил внимание темам, о которых ранее упоминал редко или мимоходом.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в TikTok.

Путин заявил, что россиянам предстоит дополнительное освоение Сибири и Дальнего Востока. Мусиенко считает, что этот момент заслуживает внимания, так как рф становится более осторожной в контексте Китая, осознавая возможную экспансию китайских интересов на своей территории.

Зато российский бизнес не может освоиться в Китае. Таким образом, путин делает эти заявления для тех, кто на Западе и США считает, что рф нужна для США, чтобы сдерживать Китай, сказал Мусиенко.

По словам эксперта, путин также опасается переговоров между США и Китаем, которые могут привести к разделу рф. Он беспокоится, что европейская часть рф в пределах нескольких государственных образований или конфедерации народов отойдет к Западу, а другая часть отойдет к Китаю.

Мусиенко считает, что условием будет не наступать на Тайвань, учесть интересы Штатов в Юго-Восточной Азии и обеспечить безопасность Арктического пути, который перейдет в США и северные страны.

Мусиенко добавил, что такой сценарий выгоден всем, включая Украину, которая может использовать Китай как ситуативного союзника в решении проблемы с агрессивной россией.

Курсор писал, что в ВСУ пояснили, для чего путину позарез нужна украинская Одесса.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!