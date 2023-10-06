В ВСУ пояснили, для чего путину позарез нужна украинская Одесса

Российский диктатор накануне заявил, что Одесса - российский город, "но немного еврейский".

Кроме наличия портов украинский город Одесса также имеет особое пропагандистское значение персонально для российского диктатора владимира путина*.

Об этом заявила спикер Оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

В частности, спикер пояснила, почему российская армия каждую ночь атакует Одесскую область Украины ударными дронами.

«Она ему просто костью поперек горла, она ему не дает покоя. Это очевидно, что ментально пытаются давить, как им кажется, на то население, которое должно отозваться на их нарративы. Они живут теми измерениями, которые опираются на основании своей собственной пропаганды. То есть самозомбирование произошло такое, понимаете. Они уже не осознают, что Одесса и Одесский регион намного более проукраинские по сравнению с прошлыми годами», – подчеркнула Гуменюк.

В то же время, по ее словам, дронов в россии достаточно, поэтому не стоит рассчитывать на какой-то перерыв в обстрелах Украины и, в частности, Одесской области.

«То, что дроны у них не кончатся, это абсолютно понятно. Эту войну не зря называют «войной дронов». Производство продолжается, совершенствуется и всем уже понятно, что с помощью дронов можно экономить личный состав. То есть атака происходит, огневое поражение происходит, силы используются, люди не рискуют. Именно поэтому приоритеты за дронами будут еще долгое время. И я уверена, что даже если предположить, что Иран зажмут санкции и он не сможет поставлять дроны россии, они будут выискивать другое партнерство», – добавила спикер ВСУ.

Как известно, накануне президент рф путин во время своего выступления на ежегодном дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что "Одесса - российский город, но немного еврейский".

Как сообщал Курсор, Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в украинский город Одесса.

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого он фигурирует в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения россией", - подчеркнул лидер европейской дипломатии.

Также Курсор писал о том, что в Евросоюзе не рассчитывают на то, что развязанная рф война быстро закончится. В связи с этим верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!