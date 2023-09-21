Ситуация вокруг кадырова – СМИ сообщают о "странных событиях" в больнице

Очевидцы заметили кортежи, мигалки и вертолет.

Российские журналисты пишут, что в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в *москве начали происходить "странные события".

Об этом пишут авторы проекта "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на свои источники.

Сперва на территорию комплекса один за другим въехали несколько кортежей по 4-5 машин, в том числе с мигалками. Автомобили имеют либо чеченские номера, либо внутри них находятся жители Чечни.

Все кортежи направлялись к 5-му терапевтическому корпусу и реанимации. Его оцепили "крепкие люди" из Чечни, а чуть позже на территорию ЦКБ сел вертолет.

Вчера рамзан кадыров опубликовал якобы новое видео и заявил, что бывает в ЦКБ, но только, чтобы навестить дядю. Также он прокомментировал слухи о своем здоровье. Вскоре после этого в украинской разведке рассказали, является ли видео со "здоровым" кадыровым настоящим.

Также "Курсор" сообщал, что, по словам российско-израильского бизнесмена леонида невзлина, кадырова ввели в состояние искусственной комы вследствие процесса отторжения пересаженной почки, начавшегося недавно. Ему пересадили почку медики в ОАЭ, уже давно занимающиеся лечением путиниста. Сейчас состояние путина крайне серьезное и врачи дают неутешительные прогнозы.

Помимо этого появились новые интересные детали о московской больнице, где якобы лечится кадыров.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!