Взрывы в Мелитополе: ВСУ уничтожили базу российских оккупантов

В оккупированном Мелитополе поздно вечером 10 декабря прозвучало более десяти взрывов. Уничтожена база, где располагались военные рф*.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Федоров уточнил, что, по предварительной информации, горит здание Мелитопольской христианской церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и «превратили в свое логово для сборищ». Позже стало известно, что уничтожена очередная база в гостиничном комплексе «Привал охотника», где жили военные рф.

На видео попали первые кадры после взрывов.

Иван Федоров сообщил, что уничтожено около 200 российских террористов. Раненых везут в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. «После вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х. Местные жители сообщают: по предварительным подсчетам, поджарились около 200 оккупантов», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Оккупационные власти города сразу же традиционно прокомментировали, что «сработало ПВО и все спокойно», однако позже им пришлось признать, что это работа 6 ракет Himars.

После мощных взрывов, которые слышали в разных частях города, у оккупантов обострение. Как сообщают местные жители: «По городу катится волна грабежей людей. И в частном секторе, и в многоэтажных домах. Вламываются. Обыски. Угрозы. Берут все, что нравится. Возле дома, где проводят обыск, обычно стоят машины. В них грузят барахло. Людей запугивают и уезжают с награбленным. Одни «шмонают» людей и проводят с ними беседы, другие в это время «чистят» квартиры».

Ранее Курсор сообщал, что в Крыму сгорели казармы, где размещали недавно мобилизованных россиян.

Также мы писали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!