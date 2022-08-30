ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список объектов мирового культурного наследия

Украина выдвинула на включение в перечень кандидатуру Исторического центра Одессы, который в июле подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.

Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддерживает внесение украинского города Одесса в Список объектов мирового культурного наследия.

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что с соответствующей инициативой во время встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в штаб-квартире организации выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Руководитель ЮНЕСКО со своей стороны сообщила о поддержке планов по защите украинского культурного наследия, в частности, в Одессе и Львове.

«С начала войны ЮНЕСКО в рамках своего мандата в сфере образования, культуры, науки, информации и коммуникации принимает в Украине чрезвычайные меры. На сегодняшний день Организация мобилизовала около 7 млн. долларов США, предоставила многочисленные гранты в натуральной форме и задействовала своих экспертов для консультирования специалистов на местах», — говорится в сообщении.

В ЮНЕСКО уточнили, что Украина выдвинула кандидатуру Исторического центра Одессы на включение в Список объектов мирового культурного наследия.

«Этот объект находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийскому обстрелу. … Были разрушены часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году», — напомнили в ЮНЕСКО.

Как сообщал Курсор, 23 июля россия* нанесла ракетный удар по Одессе. В частности, оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Также Курсор писал о том, что МИД Украины назвал обстрел Одессы «плевком путина» Генеральному секретарю ООН и президенту Турции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!