Россия нанесла ракетный удар по Одессе: горит порт

Российские войска атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Днем 23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. Очевидцы сообщают о задымлении над городом.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Порт был атакован крылатыми ракетами «Калибр». Две ракеты сбили силы зенитной инфраструктуры, две другие попали в объекты инфраструктуры порта.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявляет, что есть жертвы. Официального подтверждения пока нет.

«Курсор» писал ранее, что эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) выступили с докладом по применению армией рф противокорабельных крылатых ракет типов Х-22 и Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3 по наземным целям в Украине.

Еще мы писали, что генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!