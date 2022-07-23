Россия нанесла ракетный удар по Одессе: горит порт

Днем 23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. Очевидцы сообщают о задымлении над городом.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Порт был атакован крылатыми ракетами «Калибр». Две ракеты сбили силы зенитной инфраструктуры, две другие попали в объекты инфраструктуры порта.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявляет, что есть жертвы. Официального подтверждения пока нет.
«Курсор» писал ранее, что эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) выступили с докладом по применению армией рф противокорабельных крылатых ракет типов Х-22 и Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3 по наземным целям в Украине.
Еще мы писали, что генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как можно защититься от российских ракет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!