По мнению общественно-политического деятеля, юриста и публициста Юрия Шулипы, нужно всеми возможными способами саботировать мобилизацию и внимательно наблюдать за сводками Генштаба ВСУ.
Об этом сообщает Cyprus Daily News.
По информации ВСУ, по состоянию на 6 октября, вторник, в Украине ликвидировали уже 61 тысячу личного состава армии *рф. Юрист считает, нужно дождаться, когда украинские защитники ликвидируют около 200 тысяч оккупантов, после чего начнется полное освобождение захваченных территорий и перетекание военных действий во внутрироссийскую войну.
В этом случае проведение мобилизации рф станет невозможным, а представители коренных народов получат право на самоопределение и начнут строить собственное государство. Согласно прогнозу эксперта, мобилизацию осталось саботировать примерно 9-12 месяцев – именно столько может понадобиться ВСУ для ликвидации 200 тысяч рашистов с помощью нового вооружения.
До этого момента нужно непременно «дотянуть» и не быть отправленным на фронт. К счастью, это возможно, потому что во многих подконтрольных рф регионах население сопротивляется мобилизации, вследствие чего количество призванных сокращается. По мнению Шулипы, есть как минимум две формы сопротивления:
- Пассивная, при которой житель рф уклоняется от получения повесток и не посещает военкоматы в индивидуальном порядке.
- Активная, при которой устраивают протесты, поджоги военкоматов, физически ликвидируют военкомов и силовиков.
Помимо этого, подлежащим призыву стоит начать процедуру выхода из гражданства российской федерации, которая, по факту, лишает своих граждан принадлежащих им прав. Также по факту наличия гражданства путин отправляет людей, в том числе представителей коренных народов, умирать в Украине за свои собственные преступные интересы.
Если же вас мобилизовали, то вот инструкция, которая поможет вам сохранить свою жизнь:
Ранее мы рассказывали, что в рф возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.
Также «Курсор» сообщал, что пропагандист рф со слезами назвал «тленом и мусором» россиян, уклоняющихся от мобилизации.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!