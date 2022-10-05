Юрист рассказал, как коренным народам избежать мобилизации в россии

После объявления путиным «частичной» мобилизации в россии кремль начал посылать умирать на фронт еще большее количество представителей коренных народов, но даже в этой ситуации можно спастись.

По мнению общественно-политического деятеля, юриста и публициста Юрия Шулипы, нужно всеми возможными способами саботировать мобилизацию и внимательно наблюдать за сводками Генштаба ВСУ.

Об этом сообщает Cyprus Daily News.

По информации ВСУ, по состоянию на 6 октября, вторник, в Украине ликвидировали уже 61 тысячу личного состава армии *рф. Юрист считает, нужно дождаться, когда украинские защитники ликвидируют около 200 тысяч оккупантов, после чего начнется полное освобождение захваченных территорий и перетекание военных действий во внутрироссийскую войну.

В этом случае проведение мобилизации рф станет невозможным, а представители коренных народов получат право на самоопределение и начнут строить собственное государство. Согласно прогнозу эксперта, мобилизацию осталось саботировать примерно 9-12 месяцев – именно столько может понадобиться ВСУ для ликвидации 200 тысяч рашистов с помощью нового вооружения.

До этого момента нужно непременно «дотянуть» и не быть отправленным на фронт. К счастью, это возможно, потому что во многих подконтрольных рф регионах население сопротивляется мобилизации, вследствие чего количество призванных сокращается. По мнению Шулипы, есть как минимум две формы сопротивления:

Пассивная , при которой житель рф уклоняется от получения повесток и не посещает военкоматы в индивидуальном порядке.

, при которой житель рф уклоняется от получения повесток и не посещает военкоматы в индивидуальном порядке. Активная, при которой устраивают протесты, поджоги военкоматов, физически ликвидируют военкомов и силовиков.

Помимо этого, подлежащим призыву стоит начать процедуру выхода из гражданства российской федерации, которая, по факту, лишает своих граждан принадлежащих им прав. Также по факту наличия гражданства путин отправляет людей, в том числе представителей коренных народов, умирать в Украине за свои собственные преступные интересы.

Если же вас мобилизовали, то вот инструкция, которая поможет вам сохранить свою жизнь:

Ранее мы рассказывали, что в рф возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.

Также «Курсор» сообщал, что пропагандист рф со слезами назвал «тленом и мусором» россиян, уклоняющихся от мобилизации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!