За отказ идти на войну россияне в «лнр» пытают и расстреливают мужчин

Из-за больших потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированной части Луганской области. На фронт отправляют уже почти всех, без разбору.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, солдаты российской федерации* продолжают беспредел и отправляют воевать мужчин за 60 лет, а также родителей-одиночек и тех, у кого есть хронические заболевания. За отказ идти на войну в Украину оккупанты иногда бросают мужчин «на подвал», иногда просто расстреливают или же подвергают пыткам, поэтому шанс отказаться вообще минимальный.

Также Сергей Гайдай отметил, что россия может и преобладает Украину финансово и по количеству техники, но развитая десятилетиями в рф коррупция играет все же в пользу ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что россияне отправляют на фронт жителей Донбасса, который они якобы освобождают, в качестве «пушечного мяса». Жители так называемых «днр» и «лнр» это прекрасно понимают и потому массово скрываются, и бегут.

Еще мы писали, что российские захватчики платят по 20 тысяч долларов за «демобилизацию». Это для них единственный способ избежать войны в Украине, ведь солдаты рф как огня боятся ВСУ после многочисленных успехов последних.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!